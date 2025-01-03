Швеція допоможе Румунії придбати нову систему Patriot замість переданої Україні

Швеція виділяє близько 26 млн євро Румунії як підтримку для заміщення системи Patriot, яку Бухарест передав Україні у 2024 році.

Про це оголосила пресслужба уряду Швеції, пише "Європейська правда".

Шведський уряд вирішив виділити 300 млн крон, що складає приблизно 26 млн євро, щоб допомогти Румунії придбати для себе нову систему Patriot замість переданої Україні.

Ці кошти будуть виділені з оголошених раніше пакетів підтримки для України, оскільки опосередковано це підтримка посилення української ППО.

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Допомога надається у рамках очолюваного Німеччиною проєкту з посилення ППО України, що займається координацією зусиль партнерів для надання Україні додаткових засобів, а також підтримкою тих країн, які погодились передати наявні у них системи.

Норвегія у жовтні надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Німеччина передала Україні додаткові пускові установки Patriot, ще дві системи IRIS-T та багато іншої важливої допомоги.