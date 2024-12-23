Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot
У понеділок, 23 грудня, Німеччина оновила список військової допомоги Україні, зокрема, додавши танки Leopard 1 A5, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM/SLS, а також пускові установки Patriot.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на список.
Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM (середнього радіуса дії) з ракетами, а також IRIS-T SLS (ближнього радіуса дії).
До пакета військової допомоги увійшли й дві пускові установки Patriot.
Окрім цього, до нього увійшли:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- дві зенітні самохідні установки Gepard;
- 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
- два радари TRML-4D;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 120 гранатометів GMW,
- 52 тисячі снарядів 155-мм,
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros та вісім паливозаправників Zetros.
Також до пакета увійшла й стрілецька зброя:
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556;
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308.
Окрім цього, Німеччина передала й генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120-мм міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.
На початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).
Під час візиту до Києва на початку грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста система IRIS-T SLM прибуде в Україну до кінця року.
20 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала шосту за ліком систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM від Німеччини.