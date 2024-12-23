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Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot

Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 15:14 — Уляна Кричковська

У понеділок, 23 грудня, Німеччина оновила список військової допомоги Україні, зокрема, додавши танки Leopard 1 A5, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM/SLS, а також пускові установки Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на список.

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM (середнього радіуса дії) з ракетами, а також IRIS-T SLS (ближнього радіуса дії). 

До пакета військової допомоги увійшли й дві пускові установки Patriot.

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Окрім цього, до нього увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • дві зенітні самохідні установки Gepard;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • два радари TRML-4D;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 120 гранатометів GMW,
  • 52 тисячі снарядів 155-мм,
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros та вісім паливозаправників Zetros.

Також до пакета увійшла й стрілецька зброя: 

  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556;
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308.

Окрім цього, Німеччина передала й генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120-мм міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

На початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Під час візиту до Києва на початку грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста система IRIS-T SLM прибуде в Україну до кінця року.

20 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала шосту за ліком систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM від Німеччини.

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