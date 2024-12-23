Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot

У понеділок, 23 грудня, Німеччина оновила список військової допомоги Україні, зокрема, додавши танки Leopard 1 A5, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM/SLS, а також пускові установки Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на список.

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM (середнього радіуса дії) з ракетами, а також IRIS-T SLS (ближнього радіуса дії).

До пакета військової допомоги увійшли й дві пускові установки Patriot.

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Окрім цього, до нього увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

дві зенітні самохідні установки Gepard;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

два радари TRML-4D;

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

120 гранатометів GMW,

52 тисячі снарядів 155-мм,

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros та вісім паливозаправників Zetros.

Також до пакета увійшла й стрілецька зброя:

200 кулеметів MG4;

420 гвинтівок MK 556;

80 снайперських гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308.

Окрім цього, Німеччина передала й генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120-мм міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

На початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

Під час візиту до Києва на початку грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста система IRIS-T SLM прибуде в Україну до кінця року.

20 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала шосту за ліком систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM від Німеччини.