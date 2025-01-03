Польща не хоче бачити представника Угорщини на церемонії початку свого головування в ЄС

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, присвячений початку головування країни в Європейському союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька, яку цитує Reuters.

Причиною стало те, що Угорщина надала притулок депутату від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчину Романовському.

Як зазначила Собков'як-Чарнецька, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію, яка пройде у Великому театрі у Варшаві.

Реклама:

"Коли ми запрошували гостей на наш захід майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні", – сказала вона.

Під час церемонії початку польського головування в ЄС мають виступити з промовами прем'єр-міністр Дональд Туск і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Марчина Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Деталі справи читайте у статті Втеча до Орбана.