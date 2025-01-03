Польша не хочет видеть представителя Венгрии на церемонии начала своего председательства в ЕС

Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие в пятницу, посвященное началу председательства страны в Европейском союзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чарнецкая, которую цитирует Reuters.

Причиной стало то, что Венгрия предоставила убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Как отметила Собковьяк-Чарнецкая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию, которая пройдет в Большом театре в Варшаве.

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"Когда мы приглашали гостей на наше мероприятие почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желательным гостем в театре сегодня", – сказала она.

Во время церемонии начала польского председательства в ЕС должны выступить с речами премьер-министр Дональд Туск и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Детали дела читайте в статье Побег к Орбану.