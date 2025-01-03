Суд у Фінляндії відмовився звільнити нафтовий танкер, який підозрюють в пошкодженні кабелів

У Фінляндії окружний суд міста Гельсінкі у п'ятницю відхилив запит на звільнення нафтового танкера, який підозрюється поліцією у пошкодженні підводної лінії електропередач і чотирьох телекомунікаційних кабелів минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінляндія 28 грудня заарештувала танкер Eagle S, що перевозив російську нафту, за підозрою в тому, що напередодні він пошкодив фінсько-естонську лінію електропередач Estlink 2, а також телекомунікаційні кабелі, тягнучи свій якір по дну Балтійського моря.

Адвокат, який представляє компанію Caravella LLC FZ з Об'єднаних Арабських Еміратів, що є власником танкера, домагався звільнення судна та екіпажу.

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Засідання було таємним, метеріали справи також були засекречені на вимогу поліції.

Правоохоронці пояснили такі заходи міркуваннями слідства, оскільки попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.

Центральна кримінальна поліція раніше заявляла, що судно було вилучено, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. На судні проводиться технічне розслідування і допит екіпажу.

За оцінками правоохоронців, активна початкова фаза розслідування займе кілька тижнів, а загалом розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Eagle S підозрюють у пошкодженні лінії електропередач Estlink 2 разом з чотирма телекомунікаційними лініями.

26 грудня фінська влада піднялася на борт танкера Eagle S, який перевозив російську нафту, за підозрою в тому, що він спричинив пошкодження, тягнучи якір по дну Балтійського моря.

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