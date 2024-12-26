Фінляндія розслідує пошкодження кабелю як вандалізм, підозрюють судно "тіньового флоту" РФ

Пошкодження енергокабелю Estlink 2 у Фінській затоці найімовірніше спричинене якорем танкера Eagle S, його вважають причетним до так званого "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляє Yle, пише "Євроейська правда", про це оголосили на спеціальній пресконференції 26 грудня.

Подію розслідують як "завдання серйозних збитків". Основною версією слідства є пошкодження кабелю якорем танкера Eagle S, який прямував з російського Санкт-Петербурга, а зареєстрований на Островах Кука.

Коли прикордонна поліція підійшла до танкера і наказала підняти якір, на поверхню піднявся лише його ланцюг.

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Eagle S – у територіальних водах Фінляндії і вже зупинений, тож з точки зору можливостей розслідування ситуація набагато краща, ніж якби судно встигло піти у міжнародні води.

Керівник розслідування Самі Пайла повідомив, що досудове розслідування ще з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисну диверсію, цитує його Helsingin Sanomat. Слідчі провели збір доказів та перші розмови з командою танкера.

На брифінгу посадовців запитали, чи можна стверджувати, що танкер належить до російського "тіньового флоту".

"На даний час наше припущення – що це судно із тіньового флоту", – відповів очільник митниці Самі Ракшит. За його словами, танкер перевозить неетильований бензин, який завантажив у російському порту. Тепер судну загрожує розслідування також за порушення санкцій.

Щодо громадянства команди у поліції поки не наводять деталей.

Щодо згадуваного раніше у ЗМІ судна з гонконгзькою реєстрацією Xin Xin Tian 2 підозр поки не озвучували.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

У четвер в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.