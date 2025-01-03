Суд в Финляндии отказался освободить нефтяной танкер, который подозревают в повреждении кабеле

В Финляндии окружной суд города Хельсинки в пятницу отклонил запрос на освобождение нефтяного танкера, который подозревается полицией в повреждении подводной линии электропередач и четырех телекоммуникационных кабелей на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финляндия 28 декабря арестовала танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть, по подозрению в том, что накануне он повредил финско-эстонскую линию электропередач Estlink 2, а также телекоммуникационные кабели, тянув свой якорь по дну Балтийского моря.

Адвокат, представляющий компанию Caravella LLC FZ из Объединенных Арабских Эмиратов, являющуюся владельцем танкера, добивался освобождения судна и экипажа.

Реклама:

Заседание было тайным, метериалы дела также были засекречены по требованию полиции.

Правоохранители объяснили такие меры соображениями следствия, поскольку предварительное расследование все еще находится на ранней стадии.

Центральная уголовная полиция ранее заявляла, что судно было изъято, поскольку оно является доказательством по уголовному делу. На судне проводится техническое расследование и допрос экипажа.

По оценкам правоохранителей, активная начальная фаза расследования займет несколько недель, а в целом расследование займет не менее нескольких месяцев.

Eagle S подозревают в повреждении линии электропередач Estlink 2 вместе с четырьмя телекоммуникационными линиями.

26 декабря финские власти поднялись на борт танкера Eagle S, который перевозил российскую нефть, по подозрению в том, что он вызвал повреждения, тянув якорь по дну Балтийского моря.

Подробнее об инцидентах читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.