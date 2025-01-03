Байден заблокував поглинання US Steel японською Nippon Steel за майже $15 млрд 

Президент США Джо Байден офіційно заблокував поглинання US Steel японською компанією Nippon Steel вартістю 14,9 мільярда доларів.

Про це йдеться у заяві президента Байдена на сайті Білого дому в п'ятницю, пише "Європейська правда".

Байден пояснив, що його обов'язок як президента – забезпечити, щоб зараз і в майбутньому Америка мала сильну сталеливарну промисловість, яка перебуває у вітчизняній власності, і якою управляють всередині країни.

"Сталь живить нашу країну: нашу інфраструктуру, нашу автомобільну промисловість і нашу оборонну промислову базу. Без вітчизняного виробництва сталі та вітчизняних металургів наша країна буде менш сильною і менш безпечною", – заявив президент США.

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Байден довгий час виступав проти продажу US Steel японській Nippon Steel, і рішення заблокувати угоду було виключно в його руках після того, як комітет з іноземних інвестицій в США не дійшов до консенсусу щодо поглинання.

Nippon Steel і US Steel розкритикували це рішення, зазначивши у спільній заяві, що блокування угоди Байденом "відображає явне порушення належної процесуальної процедури та закону" в процесі, який, за їх словами, був "маніпульований" для просування політичного порядку денного Байдена.

Рішення було прийнято за кілька тижнів до того, як президент-демократ збирається залишити свій пост. Це рішення може зашкодити відносинам між США та Японією, яка є найбільшим союзником Америки в Азії та найбільшим іноземним власником боргу США.

Обраний президент Дональд Трамп також виступив проти придбання US Steel та пообіцяв у грудні заблокувати угоду.

У грудні 2023 року Nippon Steel оголосила, що планує придбати виробника сталі за 14,9 мільярда доларів готівкою та борговими зобов'язаннями, а також зобов'язалася зберегти назву US Steel і штаб-квартиру в Піттсбурзі.

Незважаючи на це, пропозиція викликала занепокоєння щодо того, що ця угода може означати для профспілкових працівників, ланцюгів поставок і національної безпеки США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.