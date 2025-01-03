Байден заблокировал поглощение US Steel японской Nippon Steel за почти $15 млрд

Президент США Джо Байден официально заблокировал поглощение US Steel японской компанией Nippon Steel стоимостью 14,9 миллиарда долларов.

Об этом говорится в заявлении президента Байдена на сайте Белого дома в пятницу, пишет "Европейская правда".

Байден пояснил, что его обязанность как президента – обеспечить, чтобы сейчас и в будущем Америка имела сильную сталелитейную промышленность, которая находится в отечественной собственности, и которой управляют внутри страны.

"Сталь питает нашу страну: нашу инфраструктуру, нашу автомобильную промышленность и нашу оборонную промышленную базу. Без отечественного производства стали и отечественных металлургов наша страна будет менее сильной и менее безопасной", – заявил президент США.

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Байден долгое время выступал против продажи US Steel японской Nippon Steel, и решение заблокировать сделку было исключительно в его руках после того, как комитет по иностранным инвестициям в США не пришел к консенсусу относительно поглощения.

Nippon Steel и US Steel раскритиковали это решение, отметив в совместном заявлении, что блокирование сделки Байденом "отражает явное нарушение надлежащей процессуальной процедуры и закона" в процессе, который, по их словам, был "манипулирован" для продвижения политической повестки дня Байдена.

Решение было принято за несколько недель до того, как президент-демократ собирается покинуть свой пост. Это решение может повредить отношениям между США и Японией, которая является крупнейшим союзником Америки в Азии и крупнейшим иностранным держателем долга США.

Избранный президент Дональд Трамп также выступил против приобретения US Steel и пообещал в декабре заблокировать сделку.

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила, что планирует приобрести производителя стали за 14,9 миллиарда долларов наличными и долговыми обязательствами, а также обязалась сохранить название US Steel и штаб-квартиру в Питтсбурге.

Несмотря на это, предложение вызвало беспокойство относительно того, что это соглашение может означать для профсоюзных работников, цепей поставок и национальной безопасности США.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.