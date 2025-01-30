Авіакатастрофа під Вашингтоном: ФБР не виявило ознак тероризму

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі за участі пасажирського літака і військового вертольота під Вашингтоном.

Про це у коментарі NBS News сказав неназваний представник ФБР, повідомляє "Європейська правда".

Згодом Вашингтонське відділення ФБР заявило, що надає допомогу місцевим органам влади.

"Загін реагування ФБР у Вашингтоні у відповідь на авіаційний інцидент у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана надає підтримку нашим партнерам із правоохоронних органів і громадської безпеки", – йдеться в заяві.

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Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет оголосив у себе в X (Twitter), що оборонне відомство і армія проводять розслідування катастрофи.

Гегсет написав, що розслідування було "розпочато негайно".

Як відомо, напередодні під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

Офіційно про загиблих внаслідок авіакатастрофи не повідомляють. Однак, за даними телеканалу CBS News, щонайменше 18 тіл було знайдено в річці, коли тривали пошуки вцілілих.