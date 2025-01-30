Авиакатастрофа под Вашингтоном: ФБР не нашло признаков терроризма

Федеральное бюро расследований США заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе с участием пассажирского самолета и военного вертолета под Вашингтоном.

Об этом в комментарии NBS News сказал неназванный представитель ФБР, сообщает "Европейская правда".

Впоследствии Вашингтонское отделение ФБР заявило, что оказывает помощь местным органам власти.

"Отряд реагирования ФБР в Вашингтоне в ответ на авиационный инцидент в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана оказывает поддержку нашим партнерам из правоохранительных органов и общественной безопасности", – говорится в заявлении.

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В свою очередь глава Пентагона Пит Хэгсет объявил у себя в X (Twitter), что оборонное ведомство и армия проводят расследование катастрофы.

Хэгсет написал, что расследование было "начато немедленно".

Как известно, накануне под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Официально о погибших в результате авиакатастрофы не сообщается. Однако, по данным телеканала CBS News, по меньшей мере 18 тел были найдены в реке, когда продолжались поиски выживших.