Глава МВС Німеччини критикує ініціативу Бундестагу проти міграції

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка представляє керівну Соціал-демократичну партію, різко розкритикувала ініціативу з протидії міграції, ухвалену Бундестагом голосами опозиційних консерваторів та ультраправих.

Заяву німецької міністерки наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Повторюючи вчорашні коментарі канцлера Олафа Шольца, вона наголосила, що має діяти відповідно до конституції Німеччини та законодавства ЄС.

Відповідаючи на запитання про голосування в Бундестазі у четвер, вона продовжила: "Те, що сталося вчора, було безвідповідальним і таким, що не враховує історію".

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Очільниця МВС мала на увазі той факт, що ініціативу, яка не має юридично зобов'язуючої дії, вдалось ухвалити незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Вона також захистила Шенгенські угоди ЄС, але заявила, що деякі заходи прикордонного контролю необхідні, "доки ми не отримаємо більш надійний і безпечний захист зовнішніх кордонів".

Ухвалена Бундестагом ініціатива з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Згодом лідер ХДС Фрідріх Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.