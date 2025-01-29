Мерц шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих

Лідер опозиційного консервативного блоку Німеччини ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що розраховував на більшість "демократичного центру" у підтримці своєї ініціативи з протидії міграції.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Zeit.

Після голосування за внесену Мерцом пропозицію в Бундестазі, яка пройшла за підтримки 75 депутатів "Альтернативи для Німеччини", він сказав, що "не шукає іншої більшості, окрім тієї, що є в демократичному центрі нашого парламенту".

"Якщо сьогодні тут була така (з "АдН". – Ред.) більшість, то я шкодую про це", – додав він.

Реклама:

Після цього лідер ХДС/ХСС запропонував соціал-демократам і "Зеленим", які входять до коаліції, нові переговори стосовно іншої ініціативи – про обмеження воззʼєднання сімей мігрантів, яка буде голосуватись у пʼятницю, 31 січня.

Пропозицію про протидію нелегальній міграції, внесену Мерцом і поставлену на голосування в середу, ухвалили незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки "Альтернативи для Німеччини".

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Підтримка "АдН" порушила багаторічне табу німецьких політичних партій, які відмовлялись від співпраці з ультраправими, аби не надавати їм підтримки та легітимності.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.