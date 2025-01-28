Рейтинг німецьких консерваторів просів після припущення співпраці з ультраправими

У Німеччині на три пункти просіла підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС за кілька днів після того, як його кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц заявив, що за підтримки ультраправих проштовхне нову міграційну політику.

Про це свідчать результати опитування Forsa, оприлюднені у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хоча консерватори Мерца все ще, як очікується, отримають найбільшу частку голосів на виборах 23 лютого, їхня підтримка впала на три пункти до 28% з середини минулого тижня до 27 січня.

Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца наростили два пункти до 17%, так само як і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" – до 21%.

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Намагаючись перехопити ініціативу щодо політики притулку після того, як минулого тижня афганський шукач притулку був заарештований за смертельний напад з ножем на дітей, лідер опозиції Фрідріх Мерц пообіцяв закрити сухопутні кордони Німеччини для нелегальної міграції.

Він також окреслив плани дозволити федеральній поліції запитувати ордери на арешт затриманих ними людей, які не мають законного права перебувати в Німеччині. Канцлер Олаф Шольц і "Зелені" виступають проти цих планів.

Хоча деякі консерватори висловили невдоволення планами Мерца, високопоставлений член партії Торстен Фрай захистив цей крок.

"Ми перебуваємо в точці, де ми повинні відійти від тактичних міркувань. Ми повинні робити те, що повинно бути зроблено", – сказав він журналістам.

Шольц вже звинуватив Мерца в порушенні табу на співпрацю з "АдН", яка перебуває під наглядом спецслужб за підозрою в правому екстремізмі і заручилася підтримкою американського мільярдера Ілона Маска.