У Бельгії тимчасово закрили повітряний простір через збій

Через технічні проблеми в бельгійській авіадиспетчерській службі Skeyes країна тимчасово обмежила доступ до свого повітряного простору.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на De Standaard.

З другої половини дня в четвер, 30 січня, в Бельгії заборонили зліт і приземлення всіх літаків.

У авіадиспетчерській службі Skeyes пояснили, що причиною закриття повітряного простору стала "технічна проблема", яку виявили близько 15:00 за місцевим часом.

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За словами речника Skeyes Курта Вервіллігена, система управління повітряним рухом, яка використовується Skeyes для управління повітряним простором Бельгії, "не функціонує належним чином".

Причина проблеми поки не відома.

У результаті всі літаки, що летіли в той час у повітряному просторі Бельгії на висоті близько 7500 метрів, були перенаправлені до сусідніх країн.

Нагадаємо, Європейське агентство авіаційної безпеки EASA рекомендувало авіакомпаніям не використовувати для польотів повітряний простір західної частини Росії через ризик інцидентів у зв’язку з війною.