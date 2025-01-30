В Бельгии временно закрыли воздушное пространство из-за сбоя

Из-за технических проблем в бельгийской авиадиспетчерской службе Skeyes страна временно ограничила доступ к своему воздушному пространству.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на De Standaard.

Со второй половины дня в четверг, 30 января, в Бельгии запретили взлет и приземление всех самолетов.

В авиадиспетчерской службе Skeyes объяснили, что причиной закрытия воздушного пространства стала "техническая проблема", которую обнаружили около 15:00 по местному времени.

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По словам представителя Skeyes Курта Вервиллигена, система управления воздушным движением, которая используется Skeyes для управления воздушным пространством Бельгии, "не функционирует должным образом".

Причина проблемы пока не известна.

В результате все самолеты, летевшие в то время в воздушном пространстве Бельгии на высоте около 7500 метров, были перенаправлены в соседние страны.

Напомним, Европейское агентство авиационной безопасности EASA рекомендовало авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство западной части России из-за риска инцидентов в связи с войной.