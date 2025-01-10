Європейський авіарегулятор радить не літати над заходом Росії

Європейське агентство авіаційної безпеки EASA рекомендувало авіакомпаніям не використовувати для польотів повітряний простір західної частини Росії через ризик інцидентів у зв’язку з війною.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення опублікували 9 січня.

Новий Інформаційний бюлетень щодо зон конфлікту розширює рекомендації стосовно польотів у повітряному просторі Росії, які раніше були включені у документ CZIB-2022-01R11 стосовно України.

Рекомендується уникати польотів у російському повітряному просторі західніше 60° довготи. Дія рекомендації поширюється і на перевізників, зареєстрованих за межами ЄС, які керуються дозволами EASA.

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Рекомендація діє до 31 липня 2025 року, але за потреби може бути переглянута раніше.

"EASA продовжить у співпраці з Єврокомісією пильно стежити за ситуацією та оцінювати ризики для операторів з ЄС і третіх країн, що виконують польоти з та до країн Євросоюзу", – зазначає регулятор.

У заяві нагадали, що наразі жодна з авіаліній ЄС не літає до Росії чи через повітряний простір Росії, проте так продовжують робити деякі авіалінії з третіх країн, попри пов’язані з війною ризики.

Приводом для нової рекомендації ймовірно стала катастрофа рейсу Azerbaijani Airlines, що прямував із Баку до Грозного. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає покарати представників РФ, винних в катастрофі.

Останнім часом низка російських аеропортів призупиняли роботу через атаки безпілотників і роботу ППО.

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