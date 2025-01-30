Німеччина передала одній із областей мікроавтобуси для комунальних підприємств
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Новини — Четвер, 30 січня 2025, 18:10 —
Новини — Четвер, 30 січня 2025, 18:10 —
Німеччина передала Запорізькій області декілька мікроавтобусів для комунальних підприємств.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні в X (Twitter), пише "Європейська правда".
Як розповіло посольство, Німеччина передала п’ять мікроавтобусів для зміцнення критичної інфраструктури у Запоріжжі й області.
"Вони стануть важливою підтримкою для комунальних підприємств у важкі часи та покращать умови життя у прифронтових громадах", – додали там.
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Цього ж дня міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги України на суму 13,5 млрд шведських крон (близько $1,25 млрд).
А Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
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