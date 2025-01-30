Германия передала одной из областей микроавтобусы для коммунальных предприятий

Германия передала Запорожской области несколько микроавтобусов для коммунальных предприятий.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Как рассказало посольство, Германия передала Украине пять микроавтобусов для укрепления критической инфраструктуры в Запорожье и области.

Фото: Х

"Они станут важной поддержкой для коммунальных предприятий в трудные времена и улучшат условия жизни в прифронтовых общинах", – добавили там.

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В этот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд).

А Литва передала переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.