Германия передала одной из областей микроавтобусы для коммунальных предприятий
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Новости — Четверг, 30 января 2025, 18:10 —
Новости — Четверг, 30 января 2025, 18:10 —
Германия передала Запорожской области несколько микроавтобусов для коммунальных предприятий.
Об этом сообщило посольство Германии в Украине в X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Как рассказало посольство, Германия передала Украине пять микроавтобусов для укрепления критической инфраструктуры в Запорожье и области.
"Они станут важной поддержкой для коммунальных предприятий в трудные времена и улучшат условия жизни в прифронтовых общинах", – добавили там.
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В этот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд).
А Литва передала переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами.
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