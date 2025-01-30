Литва передала Україні переносні ЗРК малої дальності
Новини — Четвер, 30 січня 2025, 16:17 —
Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає "Європейська правда".
У четвер, 30 січня, Міноборони Литви заявило про передачу Україні "життєво важливої підтримки".
"Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів з ракетами прибула в Україну, посилюючи її здатність протистояти брутальній російській агресії", – заявили там.
Також там зазначили, що Литва планує у 2025 році посилювати українські потреби у протиповітряній обороні, боєприпасах та безпілотниках.
Окрім цього, країна планує одночасно підтримувати оборонну промисловість України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
"Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених солдатів", – додали в оборонному відомстві Литви.
Наприкінці листопада 2024 року Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами.
20 січня 2025 року писали, що в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви. Цей пакет допомоги містив безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.