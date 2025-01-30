Литва передала Україні переносні ЗРК малої дальності

Литва передала Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає "Європейська правда".

У четвер, 30 січня, Міноборони Литви заявило про передачу Україні "життєво важливої підтримки".

"Нова поставка сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів з ракетами прибула в Україну, посилюючи її здатність протистояти брутальній російській агресії", – заявили там.

Реклама:

Фото: Х

Також там зазначили, що Литва планує у 2025 році посилювати українські потреби у протиповітряній обороні, боєприпасах та безпілотниках.

Окрім цього, країна планує одночасно підтримувати оборонну промисловість України через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

"Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених солдатів", – додали в оборонному відомстві Литви.

Наприкінці листопада 2024 року Литва передала Україні нову партію військової допомоги з генераторами, запчастинами до бронетранспортерів М113, зброєю та боєприпасами.

20 січня 2025 року писали, що в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви. Цей пакет допомоги містив безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.