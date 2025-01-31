В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
Італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у чат-боті китайському DeepSeek.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на Італійське управління із захисту даних, пише "Європейська правда".
Обмежувальний захід, прийнятий з метою захисту даних італійських користувачів.
ANSA раніше повідомляло, додаток DeepSeek зник з цифрових магазинів Google та Apple в Італії.
Також зазначалось, що при завантаженні додатка навігація працює повільно.
Наприкінці січня італійський регулятор запросив у DeepSeek інформацію про персональні дані, які збирають у застосунку: з яких джерел, для яких цілей, на якій законній підставі і чи зберігають їх у Китаї.
ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.
Також варто зазначити, що інший китайський додаток TikTok, який має понад мільярд активних користувачів по всьому світу, раніше потрапив під вогонь критики у США через звинувачення у шпигунстві на користь Китаю.
А в Європейському Союзі проти платформи почали розслідування у зв'язку з твердженнями, що її використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.