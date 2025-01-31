В Италии ограничили работу китайского чат-бота DeepSeek

Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в чат-боте китайском DeepSeek.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Итальянское управление по защите данных, пишет "Европейская правда".

Ограничительная мера, принятая с целью защиты данных итальянских пользователей.

ANSA ранее сообщало, приложение DeepSeek исчезло из цифровых магазинов Google и Apple в Италии.

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Также отмечалось, что при загрузке приложения навигация работает медленно.

В конце января итальянский регулятор запросил у DeepSeek информацию о персональных данных, которые собирают в приложении: из каких источников, для каких целей, на каком законном основании и хранят ли их в Китае.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.

Также стоит отметить, что другое китайское приложение TikTok, которое имеет более миллиарда активных пользователей по всему миру, ранее попало под огонь критики в США из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая.

А в Европейском Союзе против платформы начали расследование в связи с утверждениями, что ее использовали для влияния на президентские выборы в Румынии в пользу ультраправого кандидата Келина Джорджеску.