Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok у зв'язку з виборами в Румунії

Єврокомісія 17 грудня оголосила про початок офіційного провадження проти TikTok на тлі безпрецедентної ситуації з першим туром виборів президента у Румунії, результати якого були анульовані.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA) щодо зобов'язання TikTok належним чином оцінювати та пом'якшувати системні ризики, пов'язані з доброчесністю виборів, зокрема, в контексті нещодавніх президентських виборів у Румунії 24 листопада, – йдеться у повідомленні.

"Ми повинні захищати наші демократії від будь-якого іноземного втручання. Щоразу, коли ми підозрюємо таке втручання, особливо під час виборів, ми повинні діяти швидко і рішуче.

Реклама:

Після серйозних ознак того, що іноземні суб'єкти втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи не порушив TikTok Закон про цифрові послуги, не впоравшись з такими ризиками. Має бути абсолютно зрозуміло, що в ЄС всі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одна з підозр, яку збирається розслідувати комісія, полягає в тому, чи старанно TikTok зменшував ризики, пов'язані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.

У Єврокомісії уточнили, що рішення про початок розслідування враховує інформацію, отриману з розсекречених розвідувальних звітів румунської влади, а також звіти третіх сторін.

Розслідування також ґрунтується на аналізі звітів з оцінки ризиків, поданих TikTok у 2023 і 2024 роках, відповідей на інформаційні запити комісії та внутрішніх документів, наданих TikTok.

Після офіційного відкриття провадження Єврокомісія продовжить збирати докази, наприклад, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи моніторингові дії, інтерв'ю, інспекції та запити на доступ до алгоритмів. Такі запити на інформацію можуть вимагати від TikTok надання даних і документів, які він був зобов'язаний зберігати на підставі наказу про зберігання, виданого комісією 5 грудня.

Відкриття офіційного провадження уповноважує комісію вживати подальших заходів примусового виконання, таких як тимчасові заходи та рішення про невиконання вимог. Комісія також має право прийняти будь-яке зобов'язання, взяте на себе TikTok, щодо усунення порушень, які є предметом розгляду.

DSA не встановлює жодного юридичного терміну для завершення офіційного розгляду. Тривалість поглибленого розслідування залежить від декількох факторів, включаючи складність справи, ступінь співпраці відповідної компанії з комісією та реалізацію права на захист.

Нагадаємо, 8 грудня в Румунії мав відбутись другий тур виборів президента, де змагатимуться Келін Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Але Конституційний суд в останній момент анулював результати голосування в першому турі.

Європейський Союз на початку грудня надіслав TikTok терміновий запит на отримання додаткової інформації стосовно впливу на перший тур президентських виборів у Румунії після розсекречених матеріалів румунської розвідки.

Там, нагадаємо, стверджується про вплив TikTok на перемогу ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску в першому турі виборів у Румунії.

Читайте також: TikTok, що змінює Румунію: як сусіди долають "злам демократії" напередодні виборів до парламенту.