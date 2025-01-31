Президент ПАРЄ обіцяє нові рішення щодо Грузії, якщо вони не повернуться до Асамблеї
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос наполягає, що вихід Грузії зі складу Асамблеї лише погіршив ситуацію для них.
Про це він сказав журналістам у Страсбурзі перед завершенням зимової сесії Асамблеї, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Теодорос Русопулос наполягає, що рішення представників грузинської влади припинити взаємодію з ПАРЄ у відповідь на висунуті Асамблеєю вимоги – є безпрецедентним і порушує принципи організації. "Асамблея підтвердила повноваження делегації Грузії, тож вони мають працювати у ПАРЄ. Це не право, а зобов’язання держави-члена Ради Європи", – заявив він.
Президент наголосив, що Страсбург вже попередив Тбілісі про можливі наслідки.
"Ми надіслали сигнали про це грузинській делегації. Поки що ми даємо їм кілька тижнів (на зміну позиції). Та якщо змін не буде – до квітня я запропоную рішення", – пояснив він.
Президент Асамблеї також натякнув, що рішення може не обмежитися лише новими санкціями з боку ПАРЄ, а можливе також долучення інших структур організації. "Я не можу обіцяти, що робитиме (у відповідь на це) Комітет міністрів, але я зроблю все можливе, щоби позиція статутних органів – ПАРЄ, КМ та генерального секретаря – була подібною", – сказав він.
Також Теодорос Русопулос заявив про сумнів у прихильності офіційного Тбілісі до засад свого членства у ПАРЄ.
"Чи вважає Грузія, що має зобов’язання? Особливо після того, як прем’єр Кобахідзе оголосив про призупинення європейської інтеграції, а зараз він каже, що Грузії не потрібна ПАРЄ?" – поставив він риторичне запитання.
Про рішення припинити роботу у ПАРЄ очільниця грузинської делегації оголосила за годину після ухвалення Асамблеєю рішення про санкції щодо Грузії.
Пояснення того, що відбулося цього тижня в Асамблеї, дивіться у відео зі Страсбурга "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори" або читайте у статті "Пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".