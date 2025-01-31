Президент ПАСЕ обещает новые решения по Грузии, если они не вернутся в Ассамблею

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос настаивает, что выход Грузии из состава Ассамблеи только ухудшил ситуацию для них.

Об этом он сказал журналистам в Страсбурге перед завершением зимней сессии Ассамблеи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Теодорос Русопулос настаивает, что решение представителей грузинских властей прекратить взаимодействие с ПАСЕ в ответ на выдвинутые Ассамблеей требования – является беспрецедентным и нарушает принципы организации. "Ассамблея подтвердила полномочия делегации Грузии, поэтому они должны работать в ПАСЕ. Это не право, а обязательство государства-члена Совета Европы", – заявил он.

Президент подчеркнул, что Страсбург уже предупредил Тбилиси о возможных последствиях.

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"Мы направили сигналы об этом грузинской делегации. Пока мы даем им несколько недель (на изменение позиции). Но если изменений не будет – до апреля я предложу решение", – пояснил он.

Президент Ассамблеи также намекнул, что решение может не ограничиться только новыми санкциями со стороны ПАСЕ, а возможно также привлечение других структур организации. "Я не могу обещать, что будет делать (в ответ на это) Комитет министров, но я сделаю все возможное, чтобы позиция уставных органов – ПАСЕ, КМ и генерального секретаря – была подобной", – сказал он.

Также Теодорос Русопулос заявил о сомнении в приверженности официального Тбилиси к принципам своего членства в ПАСЕ.

"Считает ли Грузия, что у нее есть обязательства? Особенно после того, как премьер Кобахидзе объявил о приостановлении европейской интеграции, а сейчас он говорит, что Грузии не нужна ПАСЕ?" – задал он риторический вопрос.

О решении прекратить работу в ПАСЕ руководительница грузинской делегации объявила через час после принятия Ассамблеей решения о санкциях в отношении Грузии.

Объяснение того, что произошло на этой неделе в Ассамблее, смотрите в видео из Страсбурга "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы" или читайте в статье "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".