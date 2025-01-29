У Грузії пояснили свій вихід з ПАРЄ: чекають, коли "припиниться шантаж"

Грузинські парламентарі від партії влади оприлюднили детальне пояснення своїх дій після того, як заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ.

Про це повідомляє зі Страсбурга "Європейська правда".

Детальну офіційну заяву про позицію Грузії зачитала для журналістів у Страсбурзі керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані у супроводі свого колеги Гіві Міканадзе, який очолював грузинську делегацію у минулому скликанні.

Цулукіані підкреслила той факт, що ПАРЄ підтвердила повноваження грузинської делегації, призначеної новим парламентом. "Незважаючи на те, що наші повноваження були затверджені, з сьогоднішнього дня ми припиняємо роботу в Парламентській асамблеї", – заявила вона.

Реклама:

Це рішення політикиня пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють "несправедливі і необґрунтовані" вимоги, висунуті асамблеєю, перш за все, вимога ПАРЄ про призначення Грузією нових парламентських виборів.

"Прийняття цього було б рівнозначним зраді переважної більшості наших виборців і суспільства. Воно перевищує компетенцію ПАРЄ, зазіхає на суверенітет нашої країни і ігнорує волю виборців", – наголосила депутатка, текст промови якої публікує грузинська служба "Радіо Свобода".

"Члени нашої парламентської делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави і народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, освідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки", – заявила також вона.

Тея Цулукіані також, як і у коментарі ЄвроПравді, підтвердила, що Грузія залишається у Раді Європи.

Пояснення того, що відбулося, дивіться у відео "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори".

Також читайте статтю зі Страсбурга "Звільнення політв'язнів та перевибори у Грузії: пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".