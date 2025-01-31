Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро

Фінляндія надасть Україні 27-му партію військової допомоги на майже 200 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пресрелізі фінського Міноборони.

Рішення про новий пакет допомоги президент Фінляндії ухвалив 31 січня 2025 року на підставі пропозиції уряду.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.

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"Цей пакет вартістю майже 200 млн євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на фронті.

Не можна послаблювати хватку, а навпаки, саме в цей момент підтримка має бути ще більше посилена. Цього тижня я обговорював це з моїми північноєвропейськими колегами, і всі дотримуються тієї ж лінії. Збройна допомога підтримує право незалежних націй на існування і захищає людські життя в Україні", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, ніякої додаткової інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки або графік надання допомоги у відомстві традиційно не надають.

При наданні допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони Фінляндії.

"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України є найважливішим елементом у цьому процесі зараз", – пояснив фінський міністр.

На початку грудня Фінляндія передала Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням.

А на початку січня Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.