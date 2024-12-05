Фінляндія передає Україні зимове спорядження для ЗСУ

Фінляндія передасть Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням.

Рішення про це президент Фінляндії ухвалив 5 грудня на підставі пропозиції уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Заміна засобів, що увійшли до складу вантажу, оцінюється Фінляндією приблизно в 25 мільйонів євро.

Підготовка до наступного пакета допомоги, який буде реалізований після завершення року, вже ведеться в оборонному відомстві.

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"Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, наразі становить 2,3 мільярда євро.

Цей пакет містить, серед іншого, зимове спорядження для українського війська. Фінляндія є одним з найсильніших прихильників України, і ця лінія не змінюється", – сказав міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, детальний зміст, спосіб доставки та графік передачі допомоги традиційно не оголошують.

Допомога враховує як потреби України, так і ресурсну ситуацію в Збройних силах Фінляндії, додали в Міноборони.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Еліна Валтонен також вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією.