Фінляндія передала Україні допомогу зі складу рятувальників ЄС

Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, передає "Європейська правда".

Як розповіли у фінському МВС, країна вперше доставила допомогу зі складу рятувальних засобів, що фінансуються Європейським Союзом.

Зазначається, що до складу вантажу, що надійшов зі складу рятувальників ЄС, увійшли як засоби багаторазового використання, так і одноразові засоби гігієни та захисту.

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У МВС країни наголосили: Україна може використовувати ці поставки для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні ситуації.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Еліна Валтонен також вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з Росією.

На початку грудня Фінляндія передала Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням.