Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на 200 млн евро

Финляндия предоставит Украине 27-ю партию военной помощи почти на 200 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе финского Минобороны.

Решение о новом пакете помощи президент Финляндии принял 31 января 2025 года на основании предложения правительства.

По оценкам, замена средств, вошедших в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 198 млн евро. Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, на данный момент составляет 2,5 млрд евро.

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"Этот пакет стоимостью почти 200 млн евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на фронте.

Нельзя ослаблять хватку, а наоборот, именно в этот момент поддержка должна быть еще больше усилена. На этой неделе я обсуждал это с моими североевропейскими коллегами, и все придерживаются той же линии. Вооруженная помощь поддерживает право независимых наций на существование и защищает человеческие жизни в Украине", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Из оперативных соображений и с целью безопасной доставки помощи, никакой дополнительной информации о конкретном содержании пакета, способе доставки или графике оказания помощи в ведомстве традиционно не предоставляют.

При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны Финляндии.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины является важнейшим элементом в этом процессе сейчас", – пояснил финский министр.

В начале декабря Финляндия передала Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением.

А в начале января Финляндия доставила в Украину грузовик со средствами индивидуальной защиты и химическими детекторами для обеспечения спасательных служб страны.