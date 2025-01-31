Міноборони Естонії: попри розмови про переговори, війська РФ зберігають темп наступу

Незважаючи на великі втрати, російські війська в Україні продовжують поступово просуватися вперед і зберігають темп бою.

Про це заявив Герт Каю, начальник департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними Міноборони, Збройні сили Російської Федерації протягом останнього тижня зберігали аналогічний рівень активності на лінії фронту в порівнянні з попередніми тижнями – в середньому 168 обстрілів на день.

Таким чином, незважаючи на те, що західні та російські ЗМІ все частіше висвітлюють можливість наближення мирних переговорів протягом останніх тижнів, це не відображається на полі бою, і російські війська продовжують війну на виснаження з великими втратами, зазначають у міністерстві.

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Збройні сили Росії продовжують активно вербувати, в тому числі в Санкт-Петербурзькому регіоні, де тим, хто вступає до лав збройних сил, виплачують дедалі більші одноразові грошові допомоги та підвищують зарплати.

На думку міністерства, це свідчить про те, що Збройні сили Росії докладають зусиль для компенсації втрат на фронті і формування нових підрозділів, щоб продовжувати військові операції.

Каю, який представив дані Міноборони, зазначив, що за минулий тиждень жодна зі сторін не досягла значних результатів на Курському напрямку.

"Ніяких значних територій не було втрачено і ніяких нових не було здобуто, тому там може бути певною мірою патова ситуація. Але там все ще тривають активні бойові дії", – сказав він.

Північнокорейські солдати не були помічені в активних бойових діях в Курській області протягом останнього тижня. "Це може бути пов'язано з тим, що вони раніше зазнали досить великих втрат і були відведені в тил для перегрупування", – сказав Каю.

У міністерстві продовжують вважати, що не можна виключати перекидання з Північної Кореї в Україну додаткового особового складу, в тому числі боєприпасів непрямої дії і артилерійської техніки.

Донецька область і Покровський напрямок залишаються основним місцем зосередження російських збройних сил. Російські війська продовжують поступово просуватися у цьому напрямку і за тиждень територіально захопили близько 25 квадратних кілометрів територій.

Нагадаємо, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг 24 січня заявив, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

Британська розвідка тоді ж повідомляла, що на російсько-українській війні Північна Корея станом на січень 2025 року втратила близько 4 тисяч військових.