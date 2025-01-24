Британська розвідка: Втрати КНДР у Курській області склали близько 4 тисяч військових

На російсько-українській війні Північна Корея станом на січень 2025 року втратила близько 4 тисяч військових, які брали участь у боях у Курській області РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 24 січня.

Як розповіли у британській розвідці, станом на середину січня 2025 року сили Північної Кореї з високою ймовірністю зазнали близько 4 тисяч втрат у наступальних бойових діях проти українських військ у Курській області. З них приблизно чверть загинули в бою.

У аналізі зазначили, що загальна кількість втрат становить більше третини від приблизно 11 тисяч бойових підрозділів КНДР, розгорнутих у Курській області.

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"Високий рівень втрат КНДР за короткий проміжок часу майже напевно значно погіршив спроможність військ КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії відтіснити українські війська з Курської області", – інформують розвідники.

Зазначається, що попри значні бойові втрати, північнокорейські війська досягли лише тактичних успіхів у Курській області.

Британці зауважили, що війська Росії та Північної Кореї майже напевно стикаються з труднощами оперативної сумісності.

"Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування і управління", – підсумували у розвідці Британії.

Цього ж дня у розвідці Естонії заявили, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

Зазначимо, 22 січня оператори Сил спеціальних операцій інформували про те, що знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ.

Наприкінці грудня 2024 року у США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області, накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

Також тоді стало відомо, що лише впродовж останнього тижня грудня у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.