Минобороны Эстонии: несмотря на разговоры о переговорах, войска РФ сохраняют темп наступления

Несмотря на большие потери, российские войска в Украине продолжают постепенно продвигаться вперед и сохраняют темп боя.

Об этом заявил Герт Каю, начальник департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Российской Федерации в течение последней недели сохраняли аналогичный уровень активности на линии фронта по сравнению с предыдущими неделями – в среднем 168 обстрелов в день.

Таким образом, несмотря на то, что западные и российские СМИ все чаще освещают возможность приближения мирных переговоров в течение последних недель, это не отражается на поле боя, и российские войска продолжают войну на истощение с большими потерями, отмечают в министерстве.

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Вооруженные силы России продолжают активно вербовать, в том числе в Санкт-Петербургском регионе, где тем, кто вступает в ряды вооруженных сил, выплачивают все большие единовременные денежные пособия и повышают зарплаты.

По мнению министерства, это свидетельствует о том, что Вооруженные силы России прилагают усилия для компенсации потерь на фронте и формирования новых подразделений, чтобы продолжать военные операции.

Каю, представивший данные Минобороны, отметил, что за прошедшую неделю ни одна из сторон не достигла значительных результатов на Курском направлении.

"Никаких значительных территорий не было потеряно и никаких новых не было получено, поэтому там может быть в определенной степени патовая ситуация. Но там все еще продолжаются активные боевые действия", – сказал он.

Северокорейские солдаты не были замечены в активных боевых действиях в Курской области в течение последней недели. "Это может быть связано с тем, что они ранее понесли достаточно большие потери и были отведены в тыл для перегруппировки", – сказал Каю.

В министерстве продолжают считать, что нельзя исключать переброску из Северной Кореи в Украину дополнительного личного состава, в том числе боеприпасов непрямого действия и артиллерийской техники.

Донецкая область и Покровское направление остаются основным местом сосредоточения российских вооруженных сил. Российские войска продолжают постепенно продвигаться в этом направлении и за неделю территориально захватили около 25 квадратных километров территорий.

Напомним, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг 24 января заявил, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.

Британская разведка тогда же сообщала, что на российско-украинской войне Северная Корея по состоянию на январь 2025 года потеряла около 4 тысяч военных.