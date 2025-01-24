Естонська розвідка: Північна Корея може відправити нових військових до Росії до літа

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що є ознаки того, що Північна Корея направить на допомогу Росії ще військових до літа.

Про це він сказав на брифінгу у пʼятницю, 24 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ківісельг зазначив, що кілька тисяч північнокорейських військових, які воюють переважно в Курській області Росії, вже загинули або були поранені, і є повідомлення, що Північна Корея відправить нову партію солдатів на допомогу Росії до літа.

Як заявив естонський розвідник – російські війська поки що не змогли витіснити українські сили з Курської області, а українські військові все ще утримують близько половини території, яку вони спочатку захопили.

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"Бої тривають на околицях цієї території, де російські війська не досягли значного прогресу", – сказав він.

Також він наголосив, що Україна все ще утримує найбільший населений пункт Курської області та важливий логістичний центр – Суджу.

Мапа: DeepState

За його словами, серед північнокорейських військових, які воюють на боці російських військ у Курській області, кількість жертв сягає кількох тисяч.

Ківісельг зазначив, що якщо Північна Корея має на меті зберегти свою присутність у зоні бойових дій, їй доведеться розпочати ротацію солдатів.

"І на цьому тижні з'явилися повідомлення, що Північна Корея планує відправити нову партію військових до літа. Невідомо, якою буде їхня точна мета, чи це буде введення нових підрозділів у повному складі, чи заміщення втрат у підрозділах, які вже воюють. Тільки час покаже", – проінформував Ківісельг.

Естонський розвідник також проаналізував бойові дії на фронті. Він зазначив, що впродовж останнього тижня вони були схожими на попередні тижні, а найзапекліші бої, як і раніше, точаться в Донецькій області, зокрема під Торецьком, Покровськом та Великою Новосілкою.

Ківісельг зазначив, що російські війська здійснюють тактичне просування по всьому фронту.

"Найбільш критична ситуація наразі момент склалася у Торецьку та Великій Новосілці", – сказав він.

За його словами, у Торецьку у російських військ залишився лише один північно-східний район, але навіть він знаходиться у зоні досяжності непрямого вогню російських сил.

Мапа: DeepState

А у Великій Новосілці українські сили перебувають під загрозою оточення, що, "ймовірно, змусить українців відступити звідти найближчими днями".

Мапа: DeepState

Втім, естонський розвідник зазначив, що найбільші бої точаться під Покровськом.

"Населений пункт добре укріплений українськими силами та прилеглими територіями, тому російські війська намагаються обійти його та чинити тиск на українські підрозділи, створюючи ризик оточення", – зазначив він.

Мапа: DeepState

Наприкінці грудня 2024 року у США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області, накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

Також тоді стало відомо, що лише впродовж останнього тижня грудня у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

Аналітики проєкту DeepState 18 січня 2025 року повідомили про просування ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки, в якій, зазначає DeepState, росіяни почали штурми деяких районів.

А 19 січня розвідка Великої Британії писала, що у центральній частині Донецької області російські війська посилюють тиск на Велику Новосілку.