У Франції сплюндрували могилу батька Ле Пен

Могила співзасновника ультраправого французького руху "Національний фронт" і батька Марін Ле Пен Жана-Марі Ле Пена була сплюндрована на кладовищі Ла-Трініте-сюр-Мер, що на заході Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Могилу Ле Пена пошкодили в ніч проти пʼятниці, 31 січня. Радник Марін Ле Пен Філіп Олів'є заявив, що могила "була досить сильно пошкоджена, я думаю, ударами кувалди".

З фотографії, яку опублікувала племінниця Ле Пен Маріон Марешаль, видно, що був розтрощений хрест на надгробку.

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Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres.



Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?



Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération.



Notre détermination sera à la mesure de votre… pic.twitter.com/TyABsuLsIT – Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 31, 2025

За інформацією BFMTV, муніципальна поліція Ла-Трініте-сюр-Мер помітила і повідомила про пошкодження могили сім'ї Ле Пен в п'ятницю вранці. Бригада жандармерії виїхала на місце для проведення розслідування.

Розслідування було розпочато за фактом "наруги над могилою, гробницею, поховальною урною або пам'ятником, встановленим в пам'ять про померлих".

Жан-Марі Ле Пен, засновник ультраправої партії "Національний фронт" (нині – "Національне обʼєднання") помер у Франції у віці 96 років на початку січня.

Ле Пен неодноразово викликав суперечки і судові позови через свої погляди на Голокост, який він назвав "простою деталлю" в історії Другої світової війни, і вихваляння уряду Франції воєнного часу при Віші, який співпрацював з нацистськими окупантами.

Наразі донька Ле Пена Марін є беззаперечною лідеркою президентського рейтингу у Франції.