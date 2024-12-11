Ле Пен беззаперечно лідирує у президентському рейтингу Франції

На тлі напруженої політичної ситуації, пов'язаної з поваленням уряду Мішеля Барньє, французів запитали про їхні симпатії на майбутніх президентських виборах – беззаперечною лідеркою виявилась ультраправа Марін Ле Пен.

Опитування було проведене Ifop для Le Figaro та радіостанції Sud, пише "Європейська правда".

Це перше опитування, яке вимірює настрої французів перед наступними президентськими виборами після того, як було повалено уряд Барньє.

Марін Ле Пен, яка користується підтримкою широкого електорату, займає лідерську позицію і має рекордно високі показники: рівень її підтримки коливається від 35% до 38%.

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Колишній прем’єр Едуар Філіп має від 24% до 26%. Ще один експрем’єр Габріель Атталь втрачає свої позиції, маючи 20% підтримки (порівняно з 24% у вересні).

Лідер ліворадикалів Жан-Люк Меланшон має підтримку всього 11%-12% виборців.

Це означає, що рейтинг Ле Пен не постраждав від голосування її "Національного об'єднання" за відставку уряду Барньє.

Президент Емманюель Макрон пообіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

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