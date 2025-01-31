Во Франции осквернили могилу отца Ле Пен
Могила соучредителя ультраправого французского движения "Национальный фронт" и отца Марин Ле Пен Жана-Мари Ле Пена была осквернена на кладбище Ла-Трините-сюр-Мер, что на западе Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Могилу Ле Пена повредили в ночь на пятницу, 31 января. Советник Марин Ле Пен Филипп Оливье заявил, что могила "была довольно сильно повреждена, я думаю, ударами кувалды".
По фотографии, которую опубликовала племянница Ле Пен Марион Марешаль, видно, что разбит крест на надгробии.
Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres.– Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 31, 2025
Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?
Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération.
Notre détermination sera à la mesure de votre… pic.twitter.com/TyABsuLsIT
По информации BFMTV, муниципальная полиция Ла-Трините-сюр-Мер заметила и сообщила о повреждении могилы семье Ле Пен в пятницу утром. Бригада жандармерии выехала на место для проведения расследования.
Расследование было начато по факту "надругательства над могилой, гробницей, погребальной урной или памятником, установленным в память об умерших".
Жан-Мари Ле Пен, основатель ультраправой партии "Национальный фронт" (ныне – "Национальное объединение") умер во Франции в возрасте 96 лет в начале января.
Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски из-за своих взглядов на Холокост, который он назвал "простой деталью" в истории Второй мировой войны, и восхваления правительства Франции военного времени при Виши, которое сотрудничало с нацистскими оккупантами.
Сейчас дочь Ле Пена Марин является безоговорочным лидером президентского рейтинга во Франции.