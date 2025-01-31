Во Франции осквернили могилу отца Ле Пен

Могила соучредителя ультраправого французского движения "Национальный фронт" и отца Марин Ле Пен Жана-Мари Ле Пена была осквернена на кладбище Ла-Трините-сюр-Мер, что на западе Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Могилу Ле Пена повредили в ночь на пятницу, 31 января. Советник Марин Ле Пен Филипп Оливье заявил, что могила "была довольно сильно повреждена, я думаю, ударами кувалды".

По фотографии, которую опубликовала племянница Ле Пен Марион Марешаль, видно, что разбит крест на надгробии.

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Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres.



Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?



Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération.



Notre détermination sera à la mesure de votre… pic.twitter.com/TyABsuLsIT – Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 31, 2025

По информации BFMTV, муниципальная полиция Ла-Трините-сюр-Мер заметила и сообщила о повреждении могилы семье Ле Пен в пятницу утром. Бригада жандармерии выехала на место для проведения расследования.

Расследование было начато по факту "надругательства над могилой, гробницей, погребальной урной или памятником, установленным в память об умерших".

Жан-Мари Ле Пен, основатель ультраправой партии "Национальный фронт" (ныне – "Национальное объединение") умер во Франции в возрасте 96 лет в начале января.

Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски из-за своих взглядов на Холокост, который он назвал "простой деталью" в истории Второй мировой войны, и восхваления правительства Франции военного времени при Виши, которое сотрудничало с нацистскими оккупантами.

Сейчас дочь Ле Пена Марин является безоговорочным лидером президентского рейтинга во Франции.