У горах Швейцарії загинули двоє нідерландців

Двоє громадян Нідерландів загинули в результаті сходження лавини поблизу Давоса в Швейцарії напередодні, 30 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

Нідерландці віком 31 і 35 років вирушили в гори неподалік Давоса разом зі швейцарським лижним інструктором і ще однією людиною.

Під час підйому на перевал на висоті понад 2700 метрів вони потрапили під лавину, яка накрила двох нідерландів. Коли їх витягли з-під снігу, вони вже були мертві.

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Для пошуку та евакуації чоловіків швейцарські рятувальники задіяли два вертольоти і спеціально навчених собак.

Прокуратура і поліція кантону Граубюнден на півдні Швейцарії розслідують причину сходження лавини.

Як зауважує AD.nl, на час інциденту на значній частині території Швейцарії діяло попередження через небезпеку сходження лавини.

Нещодавно повідомлялось, що у департаменті Савойя на південному сході Франції в результаті лавини загинули троє норвезьких лижників.