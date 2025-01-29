У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії

У департаменті Савойя на південному сході Франції в результаті лавини загинули троє норвезьких лижників.

Про це агентству AFP повідомила місцева влада, пише "Європейська правда".

Троє загиблих норвежців входили до складу групи з семи лижників, які потрапили під лавину у Валь-Сені, що на кордоні з Італією.

Представник префектури Савойї уточнив, що ще один лижник з Норвегії отримав серйозні травми, решта троє – не постраждали.

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За словами джерела AFP у місцевій поліції, для пошукової операції залучили команду з 10 високогірних рятувальників.

Раніше цього місяця внаслідок сходження лавини у французьких Альпах загинули двоє лижників з Естонії.

Тим часом в італійських Альпах нещодавно загинув турист із Британії.