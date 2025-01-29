У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
Новини — Середа, 29 січня 2025, 22:04 —
У департаменті Савойя на південному сході Франції в результаті лавини загинули троє норвезьких лижників.
Про це агентству AFP повідомила місцева влада, пише "Європейська правда".
Троє загиблих норвежців входили до складу групи з семи лижників, які потрапили під лавину у Валь-Сені, що на кордоні з Італією.
Представник префектури Савойї уточнив, що ще один лижник з Норвегії отримав серйозні травми, решта троє – не постраждали.
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За словами джерела AFP у місцевій поліції, для пошукової операції залучили команду з 10 високогірних рятувальників.
Раніше цього місяця внаслідок сходження лавини у французьких Альпах загинули двоє лижників з Естонії.
Тим часом в італійських Альпах нещодавно загинув турист із Британії.
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