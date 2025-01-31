В горах Швейцарии погибли двое нидерландцев

Двое граждан Нидерландов погибли в результате схода лавины вблизи Давоса в Швейцарии накануне, 30 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

Нидерландцы в возрасте 31 и 35 лет отправились в горы неподалеку Давоса вместе со швейцарским лыжным инструктором и еще одним человеком.

Во время подъема на перевал на высоте более 2700 метров они попали под лавину, которая накрыла двух нидерландцев. Когда их вытащили из-под снега, они уже были мертвы.

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Для поиска и эвакуации мужчин швейцарские спасатели задействовали два вертолета и специально обученных собак.

Прокуратура и полиция кантона Граубюнден на юге Швейцарии расследуют причину схода лавины.

Как отмечает AD.nl, на время инцидента на значительной части территории Швейцарии действовало предупреждение из-за опасности схода лавины.

Недавно сообщалось, что в департаменте Савойя на юго-востоке Франции в результате лавины погибли трое норвежских лыжников.