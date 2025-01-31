У Німеччині фіксують рекордне за 10 років безробіття

Кількість безробітних у Німеччині в січні 2025 року сягнула майже трьох мільйонів, що стало рекордним показником за останнє десятиліття.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, показали дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.

За попередніми офіційними даними, рівень безробіття в Німеччині зріс на 0,4 пункта з грудня 2024 року і сягнув 6,4%.

Це означає, що кількість безробітних у країні збільшилась на 187 тисяч у порівнянні з попереднім роком і сягнула 2,993 мільйона. Востаннє кількість безробітних у січні була вищою у 2015-му, коли їх було 3,032 мільйона.

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Різке зростання безробіття в січні є типовим, оскільки багато сезонних трудових контрактів закінчуються з Новим роком, а роботи, що залежать від погоди, наприклад, у будівництві, призупиняються.

Водночас німецькі роботодавці вважають дані, опубліковані Федеральним агентством зайнятості, тривожним сигналом.

За словами президента Конфедерації німецьких асоціацій роботодавців Німеччини Райнера Дульгера, "економічна та структурна слабкість німецької економіки з усією силою б'є по ринку праці".

У 2023 році Німеччина була третьою економікою світу попри скорочення ВВП на 0,4 відсоткового пункта.