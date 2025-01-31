В Германии фиксируют рекордную за 10 лет безработицу

Количество безработных в Германии в январе 2025 года достигло почти трех миллионов, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, показали данные Федерального агентства занятости Германии.

По предварительным официальным данным, уровень безработицы в Германии вырос на 0,4 пункта с декабря 2024 года и достиг 6,4%.

Это означает, что количество безработных в стране увеличилось на 187 тысяч по сравнению с предыдущим годом и достигло 2,993 миллиона. Последний раз количество безработных в январе было выше в 2015-м, когда их было 3,032 миллиона.

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Резкий рост безработицы в январе является типичным, поскольку многие сезонные трудовые контракты заканчиваются с Новым годом, а работы, зависящие от погоды, например, в строительстве, приостанавливаются.

В то же время немецкие работодатели считают данные, опубликованные Федеральным агентством занятости, тревожным сигналом.

По словам президента Конфедерации немецких ассоциаций работодателей Германии Райнера Дульгера, "экономическая и структурная слабость немецкой экономики со всей силой бьет по рынку труда".

В 2023 году Германия была третьей экономикой мира несмотря на сокращение ВВП на 0,4 процентного пункта.