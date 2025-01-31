У Нідерландах кажуть про перші випадки добровільного повернення сирійців додому

В уряді Нідерландів заявили, що 20 громадян Сирії вже добровільно повернулись додому у зв’язку з падінням режиму Башара аль-Асада, а зацікавлених повернутися вже більше сотні.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Марджолін Фабер заявила, що за цей тиждень у Сирію добровільно виїхали 20 сирійців, які проживали у Нідерландах. Серед них були люди з тимчасовою посвідкою на проживання і ті, хто ще очікував на рішення за своєю заявкою на отримання притулку.

Ще 20 осіб очікувано вирушать до Сирії наступного тижня.

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Загалом профільна служба розглядає вже 160 заявок на повернення.

"Це все ще незначні цифри, але ми очікуємо, що невдовзі вони зростуть", – зазначила міністерка.

Нагадаємо, після раптового падіння режиму Башара аль-Асада у Сирії на початку грудня 2024 року низка країн Європи зупинили розгляд нових заявок на отримання притулку від громадян Сирії та заговорили про можливість повернення біженців додому. Нідерланди призупинили розгляд заявок на шість місяців.

У Туреччині заявили, що станом на кінець грудня до Сирії повернулись понад 35 тисяч сирійців.