В Нидерландах говорят о первых случаях добровольного возвращения сирийцев домой

В правительстве Нидерландов заявили, что 20 граждан Сирии уже добровольно вернулись домой в связи с падением режима Башара аль-Асада, а заинтересованных вернуться уже более сотни.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министр по делам убежища и миграции Нидерландов Марджолин Фабер заявила, что за эту неделю в Сирию добровольно выехали 20 сирийцев, проживавших в Нидерландах. Среди них были люди с временным видом на жительство и те, кто еще ожидал решения по своей заявке на получение убежища.

Еще 20 человек ожидаемо отправятся в Сирию на следующей неделе.

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Всего профильная служба рассматривает уже 160 заявок на возвращение.

"Это все еще незначительные цифры, но мы ожидаем, что вскоре они вырастут", – отметила министр.

Напомним, после внезапного падения режима Башара аль-Асада в Сирии в начале декабря 2024 года ряд стран Европы остановили рассмотрение новых заявок на получение убежища от граждан Сирии и заговорили о возможности возвращения беженцев домой. Нидерланды приостановили рассмотрение заявок на шесть месяцев.

В Турции заявили, что по состоянию на конец декабря в Сирию вернулись более 35 тысяч сирийцев.