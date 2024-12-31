Глава МВС Туреччини: Понад 35 тисяч сирійців повернулись на батьківщину після повалення Асада

У Туреччині заявили, що понад 35 тисяч сирійців повернулись на батьківщину після того, як там був повалений режим Башара Асада.

Такі дані навів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, його цитує CNN Turk, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, після повалення Асада до Сирії повернулось 35114 сирійців, а щодня повертається в середньому 1672 особи.

"Після 8 грудня вони почали повертатися в мир, безпеку, гідність і порядок", – сказав Єрлікая.

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Наразі більшість сирійців переважно повертаються до Алеппо, додав очільник турецького МВС.

Він також розповів, що наразі в Туреччині перебувають майже 3 мільйона сирійців, 805 тисяч з них – діти, які тут народилися.

Ці діти не мають турецького громадянства, а мають статус тимчасового захисту.

"Як тільки вони перетинають кордон, їхній тимчасовий захист закінчується", – додав Єрлікая.

В турецькому уряді очікують, що кількість повернень збільшиться ближче до літа.

Нещодавно Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію в Сирію та Ліван.

Своєю чергою Європейська комісія у грудні оголосила про нову операцію "Гуманітарний повітряний міст" для Сирії, щоб доставити екстрену медичну допомогу та інші товари першої необхідності.