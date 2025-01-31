Інфляція у Німеччині у січні знизилась після трьох місяців зростання

Інфляція у Німеччині в січні 2025 року неочікувано сповільнилась, здебільшого завдяки цінам на продукти харчування.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За першими оцінками Федерального офісу статистики, у січні інфляція у Німеччині становила 2,3% відносно січневих цін 2024 року.

Перед цим три місяці поспіль інфляція зростала, у грудні вона становила 2,6%.

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За категоріями, ціни на енергоносії знизилися на 1,6%, порівняно з січнем 2024 року, так само як і у грудні.

Ціни на продукти харчування зросли на 0,8%, порівняно з попереднім місяцем, тоді як у грудні зростання складало 2%.

Водночас послуги подорожчали на 4%, порівняно з цінами у січні 2024 року.

Нагадаємо, хорвати оголосили масштабний бойкот магазинам і АЗС через зростання цін.