Инфляция в Германии в январе замедлилась после трех месяцев роста

Инфляция в Германии в январе 2025 года неожиданно замедлилась, в основном благодаря ценам на продукты питания.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По первым оценкам Федерального офиса статистики, в январе инфляция в Германии составила 2,3% относительно январских цен 2024 года.

Перед этим три месяца подряд инфляция росла, в декабре она составляла 2,6%.

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По категориям, цены на энергоносители снизились на 1,6% по сравнению с январем 2024 года, так же как и в декабре.

Цены на продукты питания выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в декабре рост составлял 2%.

В то же время услуги подорожали на 4% по сравнению с ценами в январе 2024 года.

Напомним, хорваты объявили масштабный бойкот магазинам и АЗС из-за роста цен.