Хорвати оголосили масштабний бойкот магазинам і АЗС через зростання цін та інфляцію
Новини — П'ятниця, 24 січня 2025, 12:12 —
У Хорватії почався загальнонаціональний бойкот магазинів, торговельних центрів і АЗС по всій країні через зростання цін та інфляцію.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DANAS.
Ініціатива почалася з групи у Facebook "Halo inspektore" ("Привіт, інспектори"). Акцію підтримали товариства захисту споживачів, профспілки, політичні партії та навіть сам міністр економіки Анте Шушняр.
Хорватські ЗМІ публікують фото того, як у п’ятницю виглядають магазини та торгові центри. Повідомляють, що покупців значно менше, ніж зазвичай.
Останніми днями в соцмережах хорватів закликали не ходити в магазини в п’ятницю, щоб висловити свій гнів і почати боротьбу з підвищенням цін.
"24 січня в Хорватії бойкотують високі ціни на продукти харчування. Людей закликають не купувати в цей день нічого", – йшлося в повідомленні, що поширювалося у соцмережах.
Одноденний бойкот – лише один з етапів, на якому люди намагаються продемонструвати своє невдоволення цінами. Далі планують організувати кількаденний бойкот.
Нагадаємо, нещодавно у Хорватії на президентських виборах переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович, здобувши понад 70% голосів.
Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.