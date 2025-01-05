У Байдена хочуть продати Ізраїлю зброї на $8 млрд

Державний департамент США за лічені дні до кінця роботи адміністрації Джо Байдена повідомив Конгрес про запланований продаж зброї Ізраїлю на суму 8 мільярдів доларів.

Цю інформацію підтвердив ВВС неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

За словами посадовця США, до пакета зброї, яку США мають намір продати Ізраїлю, входять ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-земля" Hellfire, артилерійські снаряди і бомби.

"Президент (Байден. – Ред.) чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану і його маріонеткових угруповань", – додав посадовець.

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Ймовірно, це стане останнім запланованим продажем зброї Ізраїлю з боку адміністрації Джо Байдена, яка залишить Білий дім 20 січня 2025 року, коли відбудеться інавгурація його наступника Дональда Трампа.

США є найбільшим постачальником зброї до Ізраїлю, що допомогло йому створити одну з найбільш технологічно розвинених армій у світі.

У серпні Штати схвалили продаж Ізраїлю винищувачів та іншого військового обладнання на суму 20 мільярдів доларів.

Хоча Вашингтон відмовлявся припиняти військову допомогу Ізраїлю, у травні 2024 року було призупинене відправлення партії зброї через занепокоєння стосовно операції ізраїльської армії в місті Рафах на півдні сектору Гази.