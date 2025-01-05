У Байдена хотят продать Израилю оружия на $8 млрд

Государственный департамент США за считанные дни до конца работы администрации Джо Байдена сообщил Конгрессу о запланированной продаже оружия Израилю на сумму 8 миллиардов долларов.

Эту информацию подтвердил ВВС неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника США, в пакет оружия, которое США намерены продать Израилю, входят ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-земля" Hellfire, артиллерийские снаряды и бомбы.

"Президент (Байден. – Ред.) четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его марионеточных группировок", – добавил чиновник.

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Вероятно, это станет последней запланированной продажей оружия Израилю со стороны администрации Джо Байдена, которая покинет Белый дом 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация его преемника Дональда Трампа.

США являются крупнейшим поставщиком оружия в Израиль, что помогло ему создать одну из самых технологически развитых армий в мире.

В августе Штаты одобрили продажу Израилю истребителей и другого военного оборудования на сумму 20 миллиардов долларов.

Хотя Вашингтон отказывался прекращать военную помощь Израилю, в мае 2024 года была приостановлена отправка партии оружия из-за беспокойства относительно операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа.